Vali Sezer'den hastanedeki yangına ilişkin açıklama: 'Büyük oranda kontrol sağlanmış durumda' - Son Dakika
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Vali Sezer'den hastanedeki yangına ilişkin açıklama: 'Büyük oranda kontrol sağlanmış durumda'

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çıkan yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Yangın nedeniyle hastanenin 9. katında bulunan hastalar tahliye edildi. Vali Sezer, yangının sebebiyle ilgili olarak itfaiyenin rapor düzenleyeceğini belirtti. Rektör Erhan Tabakoğlu ise hastaların yangından etkilenmediğini ifade etti.

02.05.2024 20:59
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Vali Sezer'den hastanedeki yangına ilişkin açıklama: "Büyük oranda kontrol sağlanmış durumda"

EDİRNE - Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin çatı katında çıkan yangının kontrol atına alındığını, soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bölgeye itfaiye AFAD ekipleri sevk edildi. Hastanenin 9. katında bulunan hastalar tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Vali Yunus Sezer ve beraberindekiler bölgeye gelerek inceleme yaptı. Ekiplerden bilgi alan Vali Sezer, yangının büyük oradan kontrol altına aldığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. 9. katta çocuk servisi olduğunu söyleyen Sezer, "Burada risk almamak adına onlara alt katlara rektörümüzle başhekimimizle alt katlara aldık. Altı tane çocuğumuz da devlet hastanesine o sevk edildi. Herhangi bir yaralama, herhangi bir hastalara etki eden bir durum yok. Şu an itibariyle de büyük oranda yangınla ilgili kontrol sağlanmış durumda. Ama soğutma devam ediyor. Sebebiyle ilgili olarak tabi yangın bittikten sonra itfaiyemiz gerekli raporu düzenleyecektir. Şu an itibariyle yani yangını söndürmesiyle daha çok meşgul oluyorlar. Yani belki oradaki elektrik aksamından olabilir ya da başka şey olabilir. Onunla ilgili net bir şey rapor sonucunda ortaya çıkacak" dedi.

Rektör Erhan Tabakoğlu'da hastaların yangından etkilenmesi söz konusu olmadığını ifade ederek, "Biz sadece en üst katı tedbir amaçlı olarak alt katlara tahliye ettik. Şu an hastalarımız etkileyen bir durum söz konusu değil" dedi.

Kaynak: İHA

Trakya Üniversitesi, Yunus Sezer, Edirne, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Vali Sezer'den hastanedeki yangına ilişkin açıklama: 'Büyük oranda kontrol sağlanmış durumda' - Son Dakika

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