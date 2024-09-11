Sivas'ta Olayların Yüzde 95'i Aydınlatıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Olayların Yüzde 95'i Aydınlatıldı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il genelinde ilk 8 ayda 9 bin 500 asayiş olayının yüzde 95'inin aydınlatıldığını söyledi.

11.09.2024 21:57
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Vali Şimşek: "9 bin 500 olayın yüzde 95'i aydınlatıldı"

SİVAS - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il genelinde ilk 8 ayda 9 bin 500 asayiş olayının yüzde 95'inin aydınlatıldığını söyledi.

Sivas Valiliği, şehrin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına bilgilendirme toplantısı düzenledi. Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Adem Taşkın katıldı. İl genelinde ilk 8 ayda asayiş suçlarında yaklaşık 9 bin 500 olayın gerçekleştiğini, bu suçların 928'i mal varlığına, 3 bin 809'unun ise kişilere karşı işlenen önemli suçlar olduğunu belirten Vali Şimşek, mal varlığa karşı işlenen suçların 202'sinin hırsızlık, 648'inin ise dolandırıcılık olduğunu bu suçların aydınlatılma oranının ise yüzde 95 olduğunu söyledi.

"5 bin 958 gram uyuşturucu madde ele geçirildi"

İl genelinde uyuşturucu ile mücadelenin amansız bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Vali Şimşek "Bu çalışmalar sonucunda son 8 ayda jandarma ve emniyet teşkilatımızın başarılı operasyonları ile 5 bin 958 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Operasyonlarda görev alan tüm güvenlik birimlerimizi, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Bir diğer konumuz ise kaçakçılık; kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede ekiplerimiz son 8 ayda meydana gelen 871 olayın tamamını aydınlatmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.

14 sikke ele geçirildi

Ağustos ayında kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen önemli operasyonlarla ilgili bilgi veren Vali Şimşek, "Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerimiz ağustos ayında yaptığı operasyonlarla 5 bin 620 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Operasyonlar sonucu toplam 78 şahıs yakalanmış ve işlem yapılmıştır. Asayiş Şube Müdürlüğümüzün ağustos ayında yaptığı operasyonlarda: 10 adet tabanca, 7 adet kurusıkı tabanca, 58 adet fişek ve 17 adet kesici alet ele geçirilmiştir. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerimizin 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirdiği operasyonda 14 adet sikke, 6 bin 800 dal doldurulmuş makaron, 40 kg tütün ve çeşitli miktarlarda tütün mamulü ele geçirilmiştir. Bu operasyonda 2 şahıs yakalanarak yasal işlem yapılmıştır" diye konuştu.

3 bin 186 kişi adalete teslim edildi

Yılın ilk 8 ayında 3 bin 186 kişinin adalete teslim edildiğinin altını çizen Vali Şimşek, "Dikkatle takip ettiğimiz diğer bir önemli husus da göçmen kaçakçılığıdır. Güvenlik güçlerimizin özverili çalışmaları ile son 8 ayda 38 olayda 97 kaçak mülteci yakalanmıştır. Düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalarımız da aralıksız devam edecektir. Her toplantımızda ifade ettiğim gibi failleri arama-yakalama faaliyetlerini son derece önemsiyoruz. Suçluların rahatça dışarıda dolaştığı bir yerde toplumsal huzurdan elbette bahsedemeyiz. Bu nedenle emniyet ve jandarma güçlerimiz halkımızın huzuru için 7/24 sahada çalışmalarını sürdürmektedir. 8 ay içerinde 690'ı hapis, 2 bin 496'sı ifade olmak üzere toplam 3 bin 186 kişiyi adalete teslim etmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle yakalama sayılarımızda geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 32'lik bir artış olduğunu vurgulamak isterim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Olayların Yüzde 95'i Aydınlatıldı - Son Dakika

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