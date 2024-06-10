Elazığ'da yapılan sorgulamalar ve operasyonlar sonucu bin 623 şahıs yakalandı

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Elazığ'da yapılan sorgulamalar ve gerçekleştirilen operasyonlar sonucu hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 712 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 911 şahıs olmak üzere toplamda bin 623 şahsı yakalandığını belirten Elazığ Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, "2024 yılının ilk 5 ayında: Evden hırsızlık, işyerinden ve kurumdan hırsızlık, oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayları sayısı toplamı 287'dir. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımız zaman yüzde 32'lik bir düşüş yaşanmıştır" dedi.

Elazığ Valiliği tarafından Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi. Valilikte düzenlenen toplantıya, Vali Yardımcı Oltan Bayraktar'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Evren ve İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel de katıldı. Toplantıda konuşan Vali Bayraktar, Elazığ'da 2023 yılının ilk 5 ayı ile 2024 yılının ilk 5 ayında meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin istatistikleri paylaştı.

Asayiş suçları il mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, "2024 yılının ilk 5 ayında: Evden hırsızlık, işyerinden ve kurumdan hırsızlık, oto hırsızlığı ve otodan hırsızlık olayları sayısı toplamı 287'dir. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımız zaman yüzde 32'lik bir düşüş yaşanmıştır. Hırsızlık olayları ayrı ayrı değerlendirildiğinde; 2024 yılı ilk 5 aylık zaman diliminde meydana gelen evden hırsızlık olaylarında: Yüzde 33'lük düşüş, otodan hırsızlık ve oto hırsızlığı olaylarında yüzde 52'lik düşüş, yağma (gasp) olaylarında yüzde 43'lük düşüş görülmüştür. Ayrıca; Yapılan sorgulamalar ve gerçekleştirilen operasyonlar sonucu hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 712 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 911 şahıs olmak üzere toplamda bin 623 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Yakalama oranını geçen yılın aynı dönemleriyle mukayese ettiğimiz zaman yüzde 38'lik bir artış sağlanmıştır" diye konuştu.

"Operasyon sayısı yüzde 58 oranında arttı"

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Bayraktar, "2024 yılının ilk beş aylık zaman diliminde; zehir tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik bin 68 operasyon icra edilmiştir. Gerçekleştirilen bu operasyonlar geçen yılın aynı dönemiyle mukayese edildiğinde; yakalama oranında yüzde 68'lik bir artış sağlanarak bin 123 şahıs yakalanmış, Tutuklama oranında yüzde 74'lük artış ile 101 zehir taciri tutuklanmış, ayrıca 424 şahıs Adli Kontrol Kararı ile denetim altına alınmıştır. Operasyon sayımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 oranında artmıştır. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar: Yılın ilk beş ayında kaçakçılık suçlarına yönelik gerçekleştirilen 184 operasyonda; 64 şahıs tutuklanmış, 35 şahıs Adli Kontrol Kararı ile denetim altına alınmıştır. Geçen yılın aynı dönemine göre operasyon sayımızda yüzde 57'lik bir artış sağlanmıştır. Kaçakçılık ve organize suçlar ile mücadele kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ifadeye yönelik aranan şahısların yakalanması için gerçekleştirilen operasyonlarda, geçen yılın aynı dönemiyle mukayese edildiğinde suçluların yakalanma sayısında yüzde 128'lik bir artış sağlanmıştır" diye konuştu.

Terör suçları kapsamında kamu düzeni ve güvenliği açısından ülkede bulunmasında sakınca bulunan 38 yabancı uyruklu şahsın yakalanarak sınır dışı edildiğini dile getiren Bayraktar, "2024 yılının ilk beş ayında jandarma ekiplerimiz tarafından kırsal alanlarda 190 (küçük çaplı) operasyon icra edilmiştir. İlk beş aylık dönemde düzensiz göçmenlere ve göçmen kaçakçılığına yönelik 152 operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyonlar sonucu 50 organizatör yakalanmış, 469 düzensiz göçmen ise Geri Gönderme Merkezlerine teslim edilmiştir. 2024 yılı ilk beş ayında gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 108 artış göstermiş ve yakalanan düzensiz göçmen sayısı yüzde 76 oranında artmıştır. Siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından 2024 yılının ilk beş aylık zaman diliminde; sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ve suç unsuru içeren toplam 930 paylaşım tespit edilmiştir. 2024 yılının ilk beş aylık zaman diliminde gerçekleştirilen toplam 4 operasyon sonucunda; 20 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 15 şahıs adli kontrol kararı ile denetim altına alınmıştır. 2024 yılının ilk beş aylık döneminde Trafik Ekiplerimiz tarafından 440 bin araç sorgulanmış olup, sorgulanan araç sayısı 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 40 oranında artış göstermiştir. Ayrıca trafik güvenliğinin sağlanması ve trafikte daha bilinçli bireylerin yetiştirilmesi amacıyla Trafik Eğitimi Projesi kapsamında; 16 bin 541 öğrenci, 667 servis şoförü, 14 bin 139 vatandaş olmak üzere toplam 31 bin 347 kişiye trafik eğitimi verilmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre eğitim verilen kişi sayısında yüzde 45 oranında artış sağlanmıştır. 2024 yılının ilk beş aylık zaman diliminde meydana gelen kaza sayıları geçen yılın aynı dönemiyle mukayese edildiğinde; yüzde 19'luk düşüş yaşanmıştır" dedi. - ELAZIĞ