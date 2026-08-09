Uzunkum\'da Denize Giriş Yasağına Rağmen Boğulma: Eski Hakem Hakan Ergin Hayatını Kaybetti

Zonguldak Valiliği'nin olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişleri yasaklamasına rağmen Uzunkum sahilinde denize giren eski futbolcu ve klasman hakem 34 yaşındaki Hakan Ergin boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Kapuz Caddesi Uzunkum sahilinde yaşandı. Eski futbolcu ve klasman hakemi olan, Kızılay Kan Merkezi Kan Bağış Kazanım Koordinatörü olarak görev yapan 34 yaşındaki Hakan Ergin serinlemek için denize girdi. Ancak şiddetli dalgalar arasında gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik botu ile çevrede arama yapan ekipler Ergin'i kıyıdan açıkta buldu. Bota çıkarılarak ilk müdahalesi yapılan Ergin, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ergin'in hastaneye gelen yakınları ise acı haberi alınca sinir krizi geçirdi.

Öte yandan polis ekipleri olayın yaşandığı Uzunkum sahilinin yanı sıra diğer plajlardan da vatandaşların tahliyesini sağladı.