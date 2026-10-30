Van-Bitlis karayolunda tır şarampole yuvarlanınca 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Van-Bitlis karayolunda tır şarampole yuvarlanınca 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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Van-Bitlis karayolunda tır şarampole yuvarlanınca 1\'i ağır 2 kişi yaralandı
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Van'ın Gevaş ilçesinde Van-Bitlis karayolundaki Yuvaköy Mahallesi yakınlarında tırın şarampole yuvarlanması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde tırın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Van- Bitlis karayolu üzerinde bulunan Yuvaköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. 13 ABF 306 plakalı Mercedes Axor marka tırın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
İnceleme3. SayfaGüncelBitlisGevaşVanSon Dakika

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SON DAKİKA: Van-Bitlis karayolunda tır şarampole yuvarlanınca 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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