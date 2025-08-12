Van\'da 110 Tutuklama

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 110 kişi tutuklandı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüğü/amirliği görevlilerimizce 27 Temmuz - 10 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında 3 adet ruhsatsız silah, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet çalıntı motosiklet, 55 adet fişek, 127 adet tombala kartı ve 453 adet oyun pulu ele geçirilmiştir. Aranan şahıslar çerçevesinde ise toplam 216 şahıs yakalanmış. 305 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 110 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN