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Van'da 2023 yılında yapılan terör operasyonları 602 şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da 2023 yılında yapılan terör operasyonları 602 şahıs hakkında işlem yapıldı

Van'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen terör operasyonlarında bir yılda toplam 602 kişi hakkında yasal işlemler yapıldı. Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 508, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 65 ve dini istismar eden terör örgütü soruşturmalarında ise 29 kişi olmak üzere toplamda 602 kişiye yönelik işlemler gerçekleştirildiği belirtildi.

01.01.2024 - 11:13,
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Van'da 2023 yılında yapılan terör operasyonları 602 şahıs hakkında işlem yapıldı

VAN - Van'da polis ekiplerince terör örgütlerine yönelik bir yılda yürütülen operasyonlarda 602 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen operasyonların yıllık bilançosunu açıkladı. Açıklamada, "Bir yılda yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmalarında 508, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında 65, dini istismar eden terör örgütü soruşturmalarında ise 29 şahıs olmak üzere toplam 602 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.

Van\'da 2023 yılında yapılan terör operasyonları 602 şahıs hakkında işlem yapıldı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 2023 yılında yapılan terör operasyonları 602 şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 2023 yılında yapılan terör operasyonları 602 şahıs hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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