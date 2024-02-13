Van'da 255 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da 255 düzensiz göçmen yakalandı

Van\'da 255 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele kapsamında 44 olayda 255 düzensiz göçmen yakalandı. 11 organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.

13.02.2024 17:27  Güncelleme: 17:27
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 255 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "5 - 11 Şubat 2024 tarihleri arasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde toplam 44 olayda 255 düzensiz göçmen şahıs yakalanmış, 11 organizatör hakkında yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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