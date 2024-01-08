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Van'da 29 şahıs adli makamlarca tutuklandı - Son Dakika
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Van'da 29 şahıs adli makamlarca tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 29 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca, yapılan operasyonlarda birçok suç eşyası ele geçirildi.

Van\'da 29 şahıs adli makamlarca tutuklandı
08.01.2024 - 09:34,
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Van'da değişik suçlardan aranması bulunan 29 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 7 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet otomobil, 1 adet motosiklet, 1 adet televizyon ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. Diğer suçlardan ise 2 adet kulak içi kulaklık cihazı, 2 adet gizli kamera düzeneği, 2 adet iletişim kurmaya yarayan elektronik cihaz, 2 adet wifi cihazı ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 73 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 şahıs yakalanmış, 29 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da 29 şahıs adli makamlarca tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da 29 şahıs adli makamlarca tutuklandı - Son Dakika
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