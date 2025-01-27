Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle 6 organizatör hakkında adli işlem yapıldı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda 6 organizatör hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi.
Öte yandan, Van Emniyet Müdürlüğü tarafından çok sayıda düzensiz göçmenin yakalandığı operasyonların görüntüleri basınla paylaşıldı. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Van'da 6 Göçmen Kaçakçısına Operasyon - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?