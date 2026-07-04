Van'da 800 Hayvan Yağmalandı, 4 Şüpheli Yakalandı

Van'da 800 adet küçükbaş hayvanın yağmalanmasına yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen İHA destekli operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca, Tuşba ilçesinde 800 adet küçükbaş hayvanın yağmalandığı ihbarının alınması üzerine harekete geçildi. Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) destekli başlatılan arama çalışmaları neticesinde; 800 adet küçükbaş hayvan arazide tespit edilerek sahibine teslim edildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Van İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli olarak; çobanları silahla tehdit ederek hayvanları yağmalayan 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi. - ANKARA