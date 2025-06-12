Van\'da Çocuk Trafik Kazasında Ağır Yaralandı

Van'da çevre yolu çalışmalarının sürdüğü bölgede meydana gelen trafik kazasında, yol kenarında oynayan 9 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kaza anı, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 2 Haziran günü öğle saatlerinde Memur-Sen TOKİ civarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, çevre yolunda seyreden iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, o sırada yol kenarında bulunan Y.T. adlı 9 yaşındaki çocuğa çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yapılan müdahalelerin ardından hayati tehlikeyi atlatan Y.T., servise alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araçların çarpışması ve çocuğa çarpma anı açık şekilde görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN