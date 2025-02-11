DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin

Geniş Video İzle

DEM Partili bir grup Van'da yürüyüş düzenlemek istedi valilik izin vermeyince gergin dakikalar yaşandı. DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar polis kalkanını kırarak, "Bana bak, amir misin nesin, gel açtır şurayı, sen beni burada tutamazsın" dedi. Olaylar sırasında 17 kişi gözaltına alındı.

11.02.2025 08:55  Güncelleme: 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da izinsiz yürüyüş düzenlemek isteyen DEM Parti üyelerine polis müdahale etti. Müdahale sırasında DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar, polis kalkanını kırarak engeli aşmaya çalıştı.

VALİLİK İZİN VERMEDİ

Van Valiliğinin yürüyüşe izin vermemesi üzerine emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Karara sert tepki gösteren Milletvekili Mahmut Dindar, polislerle tartışarak, "Gelin açın, bana bak, amir misin nesin, gel açtır şurayı, sen beni burada tutamazsın" sözleriyle tepki gösterdi.

DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin

POLİS KALKANINI KIRDI

Dindar, polis kalkanını kırarak engeli aşmaya çalıştı. Olaylar sırasında 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. (

DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mahmut Dindar, Milletvekili, DEM Parti, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Polis, van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • barış özcan:
    O kalkanı kafasında kırarsan nizam intizam sağlanır ama kırmasına, bağırmasına müsade edersen gereksiz cesaret vermiş olursun ve herşeyi yapabileceğini zannederek dahada azgınlaşır. 100 59 Yanıtla
  • levent ayar:
    ABD DEKİ POLİSLERİ SEVİYORUM HIÇ AFFETMİYOR KALICI TEMİZLİK ŞART 81 47 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Allah' fırsat vermesin inşallah baksana adam kamu malina Zarar veriyor hâkim savcılar nerdesiniz uyumayın bakın görün 79 48 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    azan belasını arayan mevlasını bulur 66 38 Yanıtla
  • Vatanperver:
    PKK'yı mecliste istemiyoruz ulan 53 19 Yanıtla
  • serkan cindemir:
    Temizlik hızlanması acıl elzem 32 19 Yanıtla
  • Cenk:
    Apoyu bekleyin. AKP MHP ile... 24 11 Yanıtla
  • Murat Avci:
    ucuz malzeme elle nasıl kırılır aldığınız yeri değiştirin sayın genel müdür.. 29 3 Yanıtla
  • Volkan Ataş:
    O polisler aynısını akp milletvekili lere yapsın yiyorsa ülkede zalimin gücü garibanın güçsüzlüğü var 9 20 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Rahat batiyor bunlarin biyerlerine 8 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:07 Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti! Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor
10:55 İstanbul’da kar yağışı nedeniyle 2 ilçede okullar tatil edildi İstanbul'da kar yağışı nedeniyle 2 ilçede okullar tatil edildi
09:46 3’lü toplantıya damga vuran olay Yavaş’ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış 3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış
08:08 İstanbul’da 9 belediyeye terör operasyonu İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu
07:15 Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak
15:38 Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti Model, iki erkekle cinsel içerikli film çektiği sırada balkondan düşerek hayatını kaybetti
15:37 CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan’ın sözleri geldi CHP kurultayına başlatılan soruşturma sonrası akıllara Erdoğan'ın sözleri geldi
15:28 Trump “Gazze’yi satın almaya kararlıyım“ dedi, Kremlin’den yanıt gecikmedi Trump "Gazze'yi satın almaya kararlıyım" dedi, Kremlin'den yanıt gecikmedi
15:17 Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti Engelli gazilerin önünden golf arabasıyla geçen Prens Harry ve Meghan Markle tepki çekti
15:16 Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi Mustafa Mert Koç ile ’Kayıp’ şarkısını söyledi Çağatay Ulusoy trafikte konser verdi! Mustafa Mert Koç ile 'Kayıp' şarkısını söyledi
15:10 Altaylı’dan Adana Demirspor’un sahadan çekildiği maç için olay iddia Altaylı'dan Adana Demirspor'un sahadan çekildiği maç için olay iddia
15:06 Adana Demirspor’un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi Adana Demirspor'un sahadan çekildiğini gören küçük çocuk babasından bakın ne istedi
15:03 Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift’i ti’ye aldı Trump, yuhalanan şarkıcı Taylor Swift'i ti'ye aldı
14:57 Galatasaray’ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan Galatasaray'ın yıldızı Osimhen için dünya devinden çılgın plan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 11:23:05. #1.13#
SON DAKİKA: DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.