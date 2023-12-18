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Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklama - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklama

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 20 organizatörden 9'u tutuklandı.

Van\'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklama
18.12.2023 - 09:42,
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Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 20 organizatörden 9'u tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda, 20 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 9 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 9 tutuklama - Son Dakika
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