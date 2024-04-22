Van'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu: 5 organizatörden biri tutuklandı - Son Dakika
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Van'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu: 5 organizatörden biri tutuklandı

Van\'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu: 5 organizatörden biri tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 organizatörden biri tutuklandı. Operasyonlar devam ediyor.

22.04.2024 14:02
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Van'da "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 organizatörden biri tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda 5 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 1 organizatör tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu: 5 organizatörden biri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti operasyonu: 5 organizatörden biri tutuklandı - Son Dakika
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