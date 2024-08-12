Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda, gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 30.000 adet makaron, 690 paket sigara, 318 litre akaryakıt, 100 litre etil alkol, 58 adet cep telefonu, 24 kilogram açık tütün, 1 adet tabanca ve 5 adet tabanca fişeği bulundu. Ayrıca, 2 adet ses ve görüntü kaydı yapan kopya düzeneği de ele geçirildi. Toplamda 13 olayda 8 şahıs hakkında yasal işlemler yapıldı.

12.08.2024 10:40
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Van'da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde 30.000 adet makaron, 690 paket sigara, 318 litre akaryakıt, 100 litre etil alkol, 58 adet cep telefonu, 24 kilogram açık tütün, 1 adet tabanca ve 5 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. 6114 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 2 adet ses ve görüntü kaydı yapan kopya düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 13 olay kapsamında 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika

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