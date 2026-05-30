Van\'da trafik kazası: 8 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde 2 aracın karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Tuşba Belediyesi önünde otomobil ile kapalı kasa kamyonetin karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar vatandaşların da yardımı ile araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. - VAN