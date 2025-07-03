Van'da İpekyolu Belediyesi Yangını, Eylemci İşçiler Paniği Önledi - Son Dakika
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Van'da İpekyolu Belediyesi Yangını, Eylemci İşçiler Paniği Önledi

Van\'da İpekyolu Belediyesi Yangını, Eylemci İşçiler Paniği Önledi
03.07.2025 14:49  Güncelleme: 14:54
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Van'ın İpekyolu Belediyesi hizmet binasında çıkan yangın, işten çıkarılan işçilerin dikkati sayesinde kontrol altına alındı. Yangın, sistem odasında meydana gelirken, yoğun duman nedeniyle bazı çalışanlar hastaneye kaldırıldı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi hizmet binasında bulunan sistem odasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını, 1 Mayıs 2024'te işten çıkarılan ve o tarihten bu yana belediye önünde çadır kurarak eylem yapan işçiler fark ederek muhtemel bir faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre, yangın saat 12.00 sıralarında binanın sistem odasında çıktı. Kısa sürede yayılan yoğun duman, binayı sararken, yangını ilk olarak yaklaşık 428 gündür belediye önünde eylem yapan işçiler fark etti. Dumanları gören işçiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

İşten çıkarılan belediye işçilerinden Hasan Arman, kadın çığlıkları üzerine binaya yöneldiklerini belirterek, "Bazı personelin cama çıktığını gördük. Buradaki arkadaşlarımız, personellere sakin olmalarını ve ağızlarını kapatmalarını önerdi. Ardından hemen itfaiyeyi aradık. Daha sonra içeri doğru yöneldik, çalışanlarla ilgilendik. Kendilerine geçmiş olsun diyoruz. Hepimiz biriz, Allah bir daha yaşatmasın" dedi.

Belediye meclis üyesi ise yangının çıktığı sistem odasında bulunan 'yangın söndürme topunun' devreye girdiğini, bu topun patlaması nedeniyle de panik havasının oluştuğunu söyledi.

Yangın sırasında yoğun dumana maruz kalan bazı belediye çalışanlarına olay yerinde ilk müdahale yapılırken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan personeller müşahede altına alındı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - VAN

Kaynak: İHA

İpekyolu, van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da İpekyolu Belediyesi Yangını, Eylemci İşçiler Paniği Önledi - Son Dakika

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