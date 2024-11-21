Van'da İş Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Van'da İş Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Van Büyükşehir Belediyesi'nde telsiz frekansı onarmak için çıkan iki personelin itfaiye aracının merdiveninden düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

21.11.2024 21:23  Güncelleme: 21:30
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Van'da iş kazası: 1 ölü, 1 yaralı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi'nin 2 personeli, telsiz frekansı onarmak için çıktıkları itfaiye aracının merdiveninden düştü. Olay sonrası 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yararlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Toprakkale'de meydana geldi. Van Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personeli Servet Bilicier ile meslektaşı Taha İlbay, telsiz frekans ayarlaması için İtfaiye Daire Başkanlığına ait itfaiye aracının merdivenli sepetinde çıktı. Çalışma sırasında merdivenin hidroliğinin boşalması neticesinde yere düşen Bilicier ve İllbay ise ağır yaralandı. Ekip arkadaşlarının haber vermesiyle bölgeye 2 ambulans sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.Durumu ağır olan Bilicier'e hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, İlbay'ın tedavisi devam ediyor. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Van\'da İş Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da İş Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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