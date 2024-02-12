Van'da Jandarma Operasyonu: 10 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Van'da Jandarma Operasyonu: 10 Kişi Tutuklandı

Van\'da Jandarma Operasyonu: 10 Kişi Tutuklandı

Van'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda terör örgütü üyeliği, dolandırıcılık, hırsızlık, uyuşturucu bulundurma ve diğer suçlardan toplamda 53 kişi yakalandı. Bu kişilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12.02.2024 13:15  Güncelleme: 13:31
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Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 10 kişi tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 5 - 11 Şubat 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde, 2 bin 35 devriye görevi yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalarda 102 bin 353 şahıs ve 98 bin 513 araç kontrol edilmiştir. Arandığı tespit edilen; terör örgütüne üye olmaktan 2, dolandırıcılıktan 17, hırsızlıktan 3, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmaktan 7, diğer suçlardan ise 24 şahıs olmak üzere toplam 53 şahıs yakalanmış olup 10'u tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalarda ise değişik suçlardan 4 kişinin yakalandığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA

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