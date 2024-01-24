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Van'da kar yağışı kazaları beraberinde getirdi - Son Dakika
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Van'da kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

Van'ın Edremit ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yol beraberinde kazaları getirdi. Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 429 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte uçak seferleri ise rötarlı yapılıyor. Kar yağışından dolayı Van-Gevaş kara yolunda seyreden iki tır, kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Ayrı noktalarda refüje çarparak durabilen tırlarda maddi hasar meydana gelirken, bölgede kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor.

Van\'da kar yağışı kazaları beraberinde getirdi
24.01.2024 - 22:23,  Güncelleme: 22:24
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Van'da kar yağışı kazaları beraberinde getirdi

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yol beraberinde kazaları getirdi.

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 429 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte uçak seferleri ise rötarlı yapılıyor. Kar yağışından dolayı Van- Gevaş kara yolunda seyreden iki tır, kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Ayrı noktalarda refüje çarparak durabilen tırlarda maddi hasar meydana gelirken, bölgede kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da kar yağışı kazaları beraberinde getirdi - Son Dakika


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