Yeğenini köpek saldırısında kaybeden amca: "İçişleri Bakanlığı yüreğimize su serpti" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yeğenini köpek saldırısında kaybeden amca: "İçişleri Bakanlığı yüreğimize su serpti"

Yeğenini köpek saldırısında kaybeden amca: "İçişleri Bakanlığı yüreğimize su serpti"
25.06.2026 14:36  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un amcası Sinan Özsoy, olayda ihmali bulunanların cezalandırılmasını istedi. İçişleri Bakanlığı, Saray Belediye Başkanı hakkında soruşturma izni verdi.

Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un amcası Sinan Özsoy, olayda ihmali bulunanların cezalandırılmasını istediklerini belirterek, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan sürecin aileyi bir nebze rahatlattığını söyledi.

Van'ın Saray ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetmiş, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy ise yaralanmıştı. Olayla ilgili yürütülen inceleme sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiği açıklandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, mülkiye müfettişlerince yürütülen incelemede belediyenin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonuna ilişkin yasal sorumluluklarını yerine getirmediğinin tespit edildiği belirtildi. Vatandaşlar, muhtarlar ve çeşitli kurumlar tarafından yapılan başvurulara rağmen gerekli toplama çalışmalarının yürütülmediğinin değerlendirildiği ifade edilirken, belediyenin araç yetersizliği yönündeki savunmasının da resmi kayıtlarla doğrulanmadığı aktarıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu kanaatine varılan Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiği bildirildi.

"Hamza'nın hayatını kaybetmesinden bu yana 600'e yakın köpek toplatıldı"

Küçük Hamza Özsoy'un mezarı başında konuşan amca Sinan Özsoy, yaşanan acının tarif edilemez olduğunu belirtti. Amca Özsoy, "Arkamda Hamza'nın mezarı bulunuyor. 'Şimdi rahat uyu yavrum' diyoruz. Artık senin sayende hiçbir çocuk parçalanmayacak, hiçbir anne baba ağlamayacak. Bütün köpekler toplatıldı. Hamza'nın hayatını kaybetmesinden bu yana 600'e yakın köpek toplatıldı. Buraya bir köpek barınağı yapıldı. Rahat uyu yavrum; artık köpekler çocukları parçalamayacak. Biz bu mücadeleyi bırakmayacağız. O olaydan sonra çocuklarımızı okula göndermedik. Bir daha çocuklarımız parçalanmasın, köpekler başka çocuklarımıza saldırmasın diye mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

"Sahipsiz olmadığımızı bize gösterdiler"

İçişleri Bakanlığı'nın sürece yaklaşımından memnun olduklarını dile getiren Özsoy, "Allah razı olsun İçişleri Bakanlığı'ndan. Bu olaya güzel bir yaklaşım gösterdiler, bizi yalnız bırakmadılar. Şu an sahipsiz olmadığımızı bize gösterdiler. Bir soruşturma başlatıldı. Sorumlular hakkında soruşturma açılması içimize su serpti. Kendilerine binlerce kez teşekkür ediyorum. Rabbim, Hamza'nın şefaatinden onları da faydalandırsın" diye konuştu.

"Burada kimin ihmali varsa ortaya çıkarılmalı"

Olayda ihmali bulunan herkesin adalet önünde hesap vermesini istediklerini vurgulayan Özsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkamda Hamza'nın büyük mezarını görüyoruz ama bedeni küçücüktü. Hamza 4,5 yaşındaydı. Biz burada ihmali olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Allah için söylüyorum; hiçbir kurumun, hiçbir belediye başkanının böyle bir olayın yaşanmasını isteyeceğine inanmıyorum. Ancak burada kimin ihmali varsa ortaya çıkarılmalı. Vali ise vali, belediye başkanı ise belediye başkanı, amcası ise ben; eğer benim de bir ihmalim varsa beni de cezalandırsınlar istiyorum. Çünkü ancak o zaman vicdanımız bir nebze olsun rahat edecek. Ben bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Hamza öldü ama başka çocuklar ölmesin diye bu mücadeleyi veriyoruz. Buradan bu konuda farklı düşünenlere de sesleniyorum. Hamza evinin önünde parçalandı. Hamza otların arasında, bir kilometre ötede ya da yüz metre ileride değil; evinin sadece 20 metre önünde parçalandı. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Ben sizi Allah'a havale ediyorum. 'Hasbünallahü ve nimel vekil.' Allah bizim vekilimizdir. Hamza'nın kanı yerde kalmayacak." - VAN

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Köpek Saldırısı, Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Saray, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeğenini köpek saldırısında kaybeden amca: 'İçişleri Bakanlığı yüreğimize su serpti' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı
Dava sonuçlandı Taksiciler “Biz kazandık“ diyor, Martı TAG istinafa gidiyor Dava sonuçlandı! Taksiciler "Biz kazandık" diyor, Martı TAG istinafa gidiyor
Samsun’da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi
NATO Genel Sekreteri Rutte’nin sözleri İtalya’yı karıştırdı NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sözleri İtalya'yı karıştırdı
Meloni’nin sigarayı bırakmasına Erdoğan’dan çarpıcı yorum Meloni'nin sigarayı bırakmasına Erdoğan'dan çarpıcı yorum
Bir belediye başkanı daha CHP’den istifa etti Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti
Altında korkulan oldu Altında korkulan oldu

14:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
14:23
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
14:19
İşet Dünya Kupası’nda son 32 turunun ilk eşleşmesi Tarihte bir ilk
İşet Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi! Tarihte bir ilk
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
13:56
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
13:21
Venezuela’daki çifte depremde can kaybı 164’e yükseldi
Venezuela'daki çifte depremde can kaybı 164'e yükseldi
12:09
AK Parti kampında bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 14:46:52. #7.13#
SON DAKİKA: Yeğenini köpek saldırısında kaybeden amca: "İçişleri Bakanlığı yüreğimize su serpti" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.