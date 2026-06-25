Yeğenini köpek saldırısında kaybeden amca: "İçişleri Bakanlığı yüreğimize su serpti"

Van'ın Saray ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un amcası Sinan Özsoy, olayda ihmali bulunanların cezalandırılmasını istediklerini belirterek, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan sürecin aileyi bir nebze rahatlattığını söyledi.

Van'ın Saray ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki Hamza Özsoy hayatını kaybetmiş, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy ise yaralanmıştı. Olayla ilgili yürütülen inceleme sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiği açıklandı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, mülkiye müfettişlerince yürütülen incelemede belediyenin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonuna ilişkin yasal sorumluluklarını yerine getirmediğinin tespit edildiği belirtildi. Vatandaşlar, muhtarlar ve çeşitli kurumlar tarafından yapılan başvurulara rağmen gerekli toplama çalışmalarının yürütülmediğinin değerlendirildiği ifade edilirken, belediyenin araç yetersizliği yönündeki savunmasının da resmi kayıtlarla doğrulanmadığı aktarıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu kanaatine varılan Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiği bildirildi.

"Hamza'nın hayatını kaybetmesinden bu yana 600'e yakın köpek toplatıldı"

Küçük Hamza Özsoy'un mezarı başında konuşan amca Sinan Özsoy, yaşanan acının tarif edilemez olduğunu belirtti. Amca Özsoy, "Arkamda Hamza'nın mezarı bulunuyor. 'Şimdi rahat uyu yavrum' diyoruz. Artık senin sayende hiçbir çocuk parçalanmayacak, hiçbir anne baba ağlamayacak. Bütün köpekler toplatıldı. Hamza'nın hayatını kaybetmesinden bu yana 600'e yakın köpek toplatıldı. Buraya bir köpek barınağı yapıldı. Rahat uyu yavrum; artık köpekler çocukları parçalamayacak. Biz bu mücadeleyi bırakmayacağız. O olaydan sonra çocuklarımızı okula göndermedik. Bir daha çocuklarımız parçalanmasın, köpekler başka çocuklarımıza saldırmasın diye mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

"Sahipsiz olmadığımızı bize gösterdiler"

İçişleri Bakanlığı'nın sürece yaklaşımından memnun olduklarını dile getiren Özsoy, "Allah razı olsun İçişleri Bakanlığı'ndan. Bu olaya güzel bir yaklaşım gösterdiler, bizi yalnız bırakmadılar. Şu an sahipsiz olmadığımızı bize gösterdiler. Bir soruşturma başlatıldı. Sorumlular hakkında soruşturma açılması içimize su serpti. Kendilerine binlerce kez teşekkür ediyorum. Rabbim, Hamza'nın şefaatinden onları da faydalandırsın" diye konuştu.

"Burada kimin ihmali varsa ortaya çıkarılmalı"

Olayda ihmali bulunan herkesin adalet önünde hesap vermesini istediklerini vurgulayan Özsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkamda Hamza'nın büyük mezarını görüyoruz ama bedeni küçücüktü. Hamza 4,5 yaşındaydı. Biz burada ihmali olanların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Allah için söylüyorum; hiçbir kurumun, hiçbir belediye başkanının böyle bir olayın yaşanmasını isteyeceğine inanmıyorum. Ancak burada kimin ihmali varsa ortaya çıkarılmalı. Vali ise vali, belediye başkanı ise belediye başkanı, amcası ise ben; eğer benim de bir ihmalim varsa beni de cezalandırsınlar istiyorum. Çünkü ancak o zaman vicdanımız bir nebze olsun rahat edecek. Ben bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Hamza öldü ama başka çocuklar ölmesin diye bu mücadeleyi veriyoruz. Buradan bu konuda farklı düşünenlere de sesleniyorum. Hamza evinin önünde parçalandı. Hamza otların arasında, bir kilometre ötede ya da yüz metre ileride değil; evinin sadece 20 metre önünde parçalandı. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum. Ben sizi Allah'a havale ediyorum. 'Hasbünallahü ve nimel vekil.' Allah bizim vekilimizdir. Hamza'nın kanı yerde kalmayacak." - VAN