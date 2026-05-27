Van'da Kurban Kesimi Kazaları: 171 Yaralı
Van'da Kurban Kesimi Kazaları: 171 Yaralı

Van\'da Kurban Kesimi Kazaları: 171 Yaralı
27.05.2026 17:19
Kurban Bayramı'nın ilk günü Van'da kurban kesimi sırasında dikkatsizlik nedeniyle 171 kişi yaralandı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesim alanlarında yine yaralanmalar yaşandı. Kesim sırasında dikkatsizlik ve acemilik nedeniyle yaşanan kazalar, her yıl olduğu gibi bu yıl da acil servislerde yoğunluk yaşanmasına yol açtı. Kent merkezindeki hastaneler başta olmak üzere sağlık kuruluşlarının acil servislerine müracaat eden 171 kişi, sağlık personeli tarafından tedaviye alındı. Yaralanmaların geneli kurban kesimi esnasında el ve kola gelen bıçak kesikleri şeklinde olurken, bazı vatandaşlar da kurbanlık hayvanların ani tepkileri sonucu yaralandı. İplerinden kurtulan veya kesim sırasında ürken büyükbaş ve küçükbaş hayvanların saldırısına uğrayarak darbe alan vatandaşlar, çevredekilerin yardımıyla sağlık kuruluşlarına ulaştırıldı. Yaralıların büyük bölümü ayakta yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. - VAN

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Güvenlik, 3. Sayfa, Kurban, Sağlık, Van, Son Dakika

