Van'da Lüks Araçta 290 Kaçak Telefon Ele Geçirildi

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Van'da lüks bir aracın LPG tankında 290 adet cep telefonunu ele geçirildi

VAN - Van merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan lüks bir aracın LPG tankında yapılan arama 290 adet cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü' e bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyon neticesinde Edremit ilçesinde tespit edilen lüks bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın LPG tankına gizlenmiş gümrük kaçağı 290 adet cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlatıldı.