Van\'ın Gevaş ilçesinde trafik kazası: Yaralıların sayısı 27\'ye yükseldi

Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralananların sayısı 27'ye yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Van- Bitlis karayolu üzerinde bulunan Göründü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 30 AAE 285 plakalı yolcu midibüsü devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis, UMKE, AFAD ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Midibüsten çıkarılan 4'ü çocuk 27 yaralı, ambulanslarla Van'daki değişik hastanelere kaydırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN