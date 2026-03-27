Van\'da Otomobil Alev Aldı

Van'da seyir halindeyken alev alan otomobilden geriye hurda yığını kaldı.

Olay, Van-Erciş karayolu üzerindeki Çolpan Mahallesi civarında meydana geldi. Hüseyin K. yönetimindeki 07 BGR 109 plakalı otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü aracı kenara çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede bölgeye giderek yanan otomobile müdahale etti. Yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken, otomobilden geriye hurda yığını kaldı. - VAN