Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 30 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 30 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Van\'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 30 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Yapılan çalışmalar sonucunda, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 30 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

19.02.2024 08:41
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Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 30 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 30 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 30 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 30 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika
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