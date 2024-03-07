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Van'da PKK tarafından dağa kaçırılan aileler DEM Parti'yi takip ediyor

Van\'da PKK tarafından dağa kaçırılan aileler DEM Parti\'yi takip ediyor

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti'nin peşini bırakmayacaklarını söyledi. 35 aile, DEM Parti İl Örgütü binası önünde eylem yaparak çocuklarının geri getirilmesini talep etti. Aileler, HDP ve PKK'ya tepki göstererek, yıllardır evlat hasreti çektiklerini ve sadece haklarını istediklerini belirtti.

07.03.2024 13:19  Güncelleme: 13:20
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Van'da terör örgütü PKK tarafından evlatları dağa kaçırılan aileler, çocuklarını alana kadar DEM Parti'nin peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 77'nci haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Örgütü binası önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, seslerinin yüksek sesli müzikle bastırılmasına da tepki gösterdi.

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, 5 yıldır yaz-kış demeden evlatları için mücadele ettiklerini belirtti. HDP (DEM Parti) ve PKK'nın annelerden korktuğunu ve kendilerine hiçbir açıklama yapmadıklarını ifade eden Sancar, "Elimizde bir silah yok. Bizler yüreklerimizle onlarla savaşıyoruz. Benim evim yıkıldı başkasının evi yıkılmasın. HDP ve PKK'ya artık yeter diyoruz. Yarın seçim var ve HDP'ye oy vermesinler. Ben yıllardır evlat hasreti çekiyorum. Kızımın 'anne' demesini, kokusunu özledim. 12 yıldır artık ben evladımın yüzünü unutmuşum. Biz sadece hakkımız olan evlatlarımızı istiyoruz" dedi.

Yaklaşık 9 yıldır Abdulalim isimli evladı için mücadele ettiğini söyleyen Eyüp Baran isimli baba ise "Çocuğumun eline patlayıcı verdiler. Tedavi olduktan sonra da oğlumu kaçırdılar. Çocuğumun 9 senedir peşindeyim. Ama kendisine dair bir bilgi alamadım. Ben çocuğumu istiyorum. Nasıl götürmüşseler o şekilde geri getirsinler" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da PKK tarafından dağa kaçırılan aileler DEM Parti'yi takip ediyor - Son Dakika

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