Van'da Polis Operasyonu: 48 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Van'da Polis Operasyonu: 48 Kişi Tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 48 kişi tutuklandı. Operasyonlar kapsamında tabanca, kurusıkı tabanca, bıçak ve diğer malzemeler ele geçirildi. Ayrıca, hırsızlık suçlarından bir motosiklet de bulundu. Toplamda 291 kişi yakalandı ve 48 kişi hapis cezasıyla tutuklandı.

29.07.2024 11:46
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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 48 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 6136 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında; 2 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 17 adet fişek, 3 adet bıçak ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarında 1 adet motosiklet ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 291 şahıs yakalanmış, 177 yıl 11 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 48 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Polis Operasyonu: 48 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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