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Van'da Silah Operasyonu

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Van'da polis, yapılan operasyonda silah ve mühimmat ele geçirirken 3 şüpheli hakkında işlem başlattı.

05.12.2024 21:16
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Van'da silah operasyonu

VAN - Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince il genelinde 6136 SKM suçunu işleyen şahısların tespiti ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; tespit edilen 3 ayrı ikamette yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek ve 39 adet 7.62 fişek, 1 adet uzun namlulu, yivli, mavzer olarak tabir edilen tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 17 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 47 adet tüfek kartuşu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 3 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Polis, Van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da Silah Operasyonu - Son Dakika

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