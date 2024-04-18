Van'da terör örgütü PKK tarafından kız çocuğu dağa kaçırılan anne eylem yapacak - Son Dakika
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Van'da terör örgütü PKK tarafından kız çocuğu dağa kaçırılan anne eylem yapacak

Van\'da terör örgütü PKK tarafından kız çocuğu dağa kaçırılan anne eylem yapacak

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapacak. Anne Nazlı Sancar, evladı için mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

18.04.2024 12:54  Güncelleme: 12:58
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Van'da terör örgütü PKK tarafından kız çocuğu dağa kaçırılan anne Nazlı Sancar, Büyükşehir Belediyesinin önünde eylem yapacağını söyledi.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 78'inci haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Örgütü binası önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, burada bir açıklama yaptı.

Aileler adına konuşan anne Nazlı Sancar, evladı için haklı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Evladı için seçimi kazanan Büyükşehir Belediyesi önünde nöbet tutacağını ifade eden Sancar, "Bunlar kalkıp oturuyorlar; hak, hukuk ve adalet için buradayız, diyorlar. Eğer onlarda bu kadar hak, hukuk ve adalet varsa feryat figan eden annelere neden bir açıklama yapmıyorlar. Çünkü suçlu oldukları için bir açıklama yapmıyorlar. Ben Nazlı Sancar olarak gidip Büyükşehir Belediyesinin önünde nöbet tutacağım. Özellikle Abdullah Zeydan gelip bana bir açıklama yapsın. Kendisinin de kızları var niye kendi çocuklarını ölüme göndermiyor. Kendi çocukları özel okulda, bizim gibi garibanların evlatlarını dağlarda, mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da terör örgütü PKK tarafından kız çocuğu dağa kaçırılan anne eylem yapacak - Son Dakika

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