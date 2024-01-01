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Van'da Tonlarca Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bin 247 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Van'da Tonlarca Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bin 247 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından bir yılda yapılan operasyonlarda tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 8 ton 488 kilo 834,52 gram esrar, 816 kilo 249,85 gram eroin, 580 kilo 507,23 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Toplamda 995 olayda bin 247 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van\'da Tonlarca Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bin 247 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı
01.01.2024 - 09:35,
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Van'da polis ekiplerince bir yılda yapılan operasyonda tonlarca uyuşturucu madde ele geçirilirken, bin 247 şüpheli şahıs hakkında da yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik bir yılda yürütülen operasyonların bilançosunu açıkladı. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 8 ton 488 kilo 834,52 gram esrar, 816 kilo 249,85 gram eroin, 580 kilo 507,23 gram metamfetamin, 68 kilo 578,5 gram skunk, 43 bin 864 adet sentetik ecza, 20 bin 725 adet extacy, 21 kilo 454,4 gram afyon, 6 kilo 188,95 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1.128,91 kök kenevir, 118,28 gram kokain maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 995 olay kapsamında bin 247 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Tonlarca Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bin 247 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika


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