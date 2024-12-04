Van\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Van'ın İpekyolu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 sürücü hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde İskele Caddesi üzerinde bulunan SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi İskele Ek Hizmet binası önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 18 ABA 594 plakalı Hyundai otomobil ile 10 E 4206 plakalı Peugeot otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 sürücü hafif yaralandı. Kaza sonrası bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı, otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN