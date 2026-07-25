Van\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde hafif ticari kamyonet ile iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza akşam saatlerinde Kocaeli Parkı önünde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 ZN 2303 plakalı kapalı kasa Peugeot Partner marka hafif ticari kamyonet, 65 ACC 084 plakalı Fiat Egea marka otomobil ve 65 ADG 575 plakalı Hyundai Tucson marka otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis başka kazaların yaşanmaması için olay yerinde geniş güvenlik tedbiri alarak, araçların kontrollü geçişini sağladı. Yaralı, araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.