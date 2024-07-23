Van'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Van'da trafik kazası: 2 yaralı

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Van-Erciş karayolu üzerinde meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Tabanlı Mahallesi civarında meydana geldi. Kapalı kasa hafif ticari kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu gerçekleşen kazada, araçta sıkışan yaralılar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

23.07.2024 15:15
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Van'da trafik kazası: 2 yaralı

VAN - Van-Erciş karayolu üzerinde meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Erciş karayolu üzerinde bulunan Tabanlı Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kapalı kasa hafif ticari kamyonetin şarampole yuvarlanması sonu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, jandarma ve

İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafımdan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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