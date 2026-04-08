Van\'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Çaldıran-Doğubayazıt yolu üzerinde bulunan Özalp kavşağında geldi. Kamyonet ile otomobilin çarpılması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Çaldıran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN
