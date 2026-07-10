Van'da kamyonet devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Van'da kamyonet devrildi: 3 yaralı

Van\'da kamyonet devrildi: 3 yaralı
10.07.2026 10:25
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Van'ın Edremit ilçesinde kapalı kasa kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde kapalı kasa kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, ilçeye bağlı Yeni TOKİ yolunda meydana geldi. Sürücünün isimi öğrenilemeyen 65 AZ 626 plakalı kapalı kasa hafif ticari kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Van'da kamyonet devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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