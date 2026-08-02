Van'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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Van'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Van\'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Gürpınar ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Van-Hakkari kara yolu Çavuştepe Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücünün isimi öğrenilemeyen 65 EE 168 plakalı Toyota Corolla marka otomobilin orta şeritteki bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis ve Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, İnceleme, Trafik, Kaza, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

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