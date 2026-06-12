Van\'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Van'ın Gevaş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, 01.22 sıralarında Gevaş ilçesine bağlı Yuvaköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen araç, kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2'si çocuk 6 kişi, bulundukları yerden güvenli bir şekilde çıkarıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN