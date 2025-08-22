Van\'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gözaltı

Van'da polis ekiplerince 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken 55 şahsa işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 8-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde 647,61 gram esrar, 384,4 gram sentetik kannobinoid, 62,45 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza, 12 adet ecstasy, 107,46 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 10 şüpheli şahsa "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçlarından, 45 şahsa "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan olmak üzere toplam 55 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN