Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gözaltı
Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gözaltı

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 55 Gözaltı
22.08.2025 09:19
Van'da polis, torbacılara yönelik operasyonda birçok uyuşturucu madde ele geçirildi ve 55 kişi işlem gördü.

Van'da polis ekiplerince 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken 55 şahsa işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 8-21 Ağustos 2025 tarihleri arasında gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde 647,61 gram esrar, 384,4 gram sentetik kannobinoid, 62,45 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza, 12 adet ecstasy, 107,46 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 10 şüpheli şahsa "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçlarından, 45 şahsa "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan olmak üzere toplam 55 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

07:32
Şili’de 7.5 büyüklüğünde deprem Tsunami alarmı verildi
Şili'de 7.5 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi
07:19
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
Tarihin en ölümcül hastalığı veba yeniden hortladı
