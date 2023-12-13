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Van'da uyuşturucu operasyonu ve hırsızlık olayı - Son Dakika
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Van'da uyuşturucu operasyonu ve hırsızlık olayı

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi de yakalandı. Operasyonda çalınan malzemeler ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Van\'da uyuşturucu operasyonu ve hırsızlık olayı
13.12.2023 - 15:55,
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Van'ın Erciş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ele geçirilirken, hırsızlık yaptığı belirlenen bir kişi de yakalandı.

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayında çalınan çeşitli malzemeler ele geçirilirken, olayın faili yakalandı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti olayı ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde de hassas terazi, 78 gram olan taş kokain, 116 gram sıvı metamfetamin ve 55 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Van'da uyuşturucu operasyonu ve hırsızlık olayı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da uyuşturucu operasyonu ve hırsızlık olayı - Son Dakika
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