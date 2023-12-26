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Van'da uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı timlerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda 47 olayda 62 şahıs yakalandı ve 1 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda 114 gram metamfetamin, 2 kilo 690 gram eroin, 10 kilo 124 gram esrar ve 4 bin 326 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Van\'da uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi
26.12.2023 - 22:56,
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Van'da uyuşturucu ve kaçak sigara ele geçirildi

VAN - Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ve kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı timlerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar neticesinde toplam 47 olayda 62 şahıs yakalanmış olup 1 şahıs tutuklanmıştır. Yapılan aramalarda 114 gram metamfetamin, 2 kilo 690 gram eroin, 10 kilo 124 gram esrar ve 4 bin 326 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi" denildi.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Van, Güvenlik, Uyuşturucu, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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