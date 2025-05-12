Van'da 'Yasadışı Bahis' operasyonu

VAN - Van'da 'Yasadışı Bahis' oynadıkları gerekçesiyle polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklanırken, 29 kişiye ise 2.3 milyon TL para cezası uygulandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında 2 ayrı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon neticesinde 22 şahıs yakalanmış olup, müdürlüğümüzce yapılan işlemlerin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca 4 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 10 adet dizüstü bilgisayar, 18 adet cep telefonu ve 24 adet sim kart ele geçirilmiştir. Ayrıca soruşturma kapsamında yasadışı bahis platformları aracılığı ile bahis oynadığı tespit edilen 29 şahsa toplam 2.385.076 TL tutarında para cezası uygulanmıştır" denildi.