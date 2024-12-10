Van'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 51 Yaralı - Son Dakika
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Van'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 51 Yaralı

Van'da yoğun sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

10.12.2024 22:33
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Zincirleme kazada can pazarı: 1 ölü, 51 yaralı

VAN - Van Valisi Ozan Balcı, yoğun sis ve gizli buzlanmadan kaynaklı meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4'ü ağır 51 kişinin de yaralandığını söyledi.

Sabah saatlerinde Van-Erciş kara yolunun 35-40. kilometreleri arasında yoğun sis ve gizli buzlanmadan kaynaklı 21 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

Kazanın yaşandığı bölgeye giderek incelemelerde bulunan Van Valisi Ozan Balcı, yoğun sis ve gizli buzlanmadan kaynaklı kazanın meydana geldiğini belirterek, "Zincirleme trafik kazasında 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 4'ü ağır olmak üzere 51 vatandaşımız da yaralandı. İlk haber geldikten sonra sağlık personellerimiz, arama kurtarma, AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve diğer kurumlar buraya geldi. Yaralarımızı hastaneye intikal ettirdik. Hayatını kaybettiren vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor. Bu araçları kaldıracaklar. Şu an yolu iki taraflı olarak trafiğe kapattık. Araçları kaldırıldıktan sonra yol trafiğe açılacak. 51 yaralı var. Ekiplerimizin bana verdiği bilgiye göre gizli buzlanma ve sisten kaynaklı bir zincirleme kaza. 2 yerde kaza oldu. Kazaya karışan araç sayısı 21. Arkadaşlarımız araçları kaldırdıktan sonra yol trafiğe açılacak" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 51 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 51 Yaralı - Son Dakika
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