Van Edremit'te alev alan kamyonetin kasasında 33 kalorifer peteği, 4 kombi yandı - Son Dakika
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Van Edremit'te alev alan kamyonetin kasasında 33 kalorifer peteği, 4 kombi yandı

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Van Edremit\'te alev alan kamyonetin kasasında 33 kalorifer peteği, 4 kombi yandı
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Van Edremit'te seyir halindeki kamyonetin motorundan duman çıkınca sürücü aracını yol kenarına çekip 112'yi aradı. Tekstilkent Grup Amirliği ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesiyle söndürülen yangında kasadaki 33 kalorifer peteği, 4 havlupan ve 4 kombi yandı.

Van'ın Edremit ilçesinde seyir halindeki kamyonet alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Kurubaş Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonetin motorundan çıkan dumanı gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Kısa sürede İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Tekstilkent Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Kamyonette büyük çapta maddi zarar meydana gelirken, kamyonetin kasasında bulunan 33 kalorifer peteği, 4 havlupan ile 4 kombi yandı.

Kaynak: İHA
TekstilkentVan Edremit3. SayfaOtomobilİtfaiyeOlaylarGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Van Edremit'te alev alan kamyonetin kasasında 33 kalorifer peteği, 4 kombi yandı - Son Dakika
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