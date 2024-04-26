Van'ın Erciş ilçesinde tırla otomobil çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Van'ın Erciş ilçesinde tırla otomobil çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı

Van\'ın Erciş ilçesinde tırla otomobil çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tırla otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Yaralılar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

26.04.2024 10:49
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Van'ın Erciş ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Erciş kara yolu üzerindeki Müftüoğlu Kavşağı'nda meydana geldi. Ağrı'dan Van'a seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, kavşaktan dönmeye çalışan 06 CUS 088 plakalı Skoda marka otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişiden biri hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi ise Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, durumları ağır olduğu için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'ın Erciş ilçesinde tırla otomobil çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'ın Erciş ilçesinde tırla otomobil çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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