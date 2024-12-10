Van-Erciş Yolunda Zincirleme Kaza

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Van-Erciş kara yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralılar olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, Van-Erciş kara yolunda bu sabah zincirleme kaza meydana geldi. Bu kazaların 1 kilometre yakınında yolun sis ve kaygan olmasından dolayı başka bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaların ardından bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu kazaya ekipler müdahale ediyor. - VAN