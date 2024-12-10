Van-Erciş Yolunda Zincirleme Kaza

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Van-Erciş kara yolunda havanın sisli ve yolun kaygan olmasından dolayı meydana gelen zincirleme trafik kazasında yaralananlar hastanelere kaldırılıyor.

Van-Erciş kara yolunda sabah saatlerinde havanın sisli ve yolun kaygan olmasından dolayı onlarca aracın karıştığı zincirleme kazada onlarca kişi yaralandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yaralılar ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı. Yaralılar tedavi altına alınırken, olay yerindeki çalışmalar ise devam ediyor. - VAN