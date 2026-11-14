Van Gevaş'ta jandarmanın araç aramasında 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika
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Van Gevaş'ta jandarmanın araç aramasında 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi

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Van Gevaş\'ta jandarmanın araç aramasında 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi
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Van Gevaş\'ta jandarmanın araç aramasında 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi
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Van'ın Gevaş ilçesinde jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 82 parça halinde toplam 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 39 yaşındaki sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Gevaş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçuna yönelik çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında T.Ş. (39) yönetimindeki 34 BPT plakalı araçta arama yapıldı. Aramada, araç içerisinde zulalanmış ve 82 parça halinde toplam 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan T.Ş. hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Jandarma ekiplerinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Van Gevaş'ta jandarmanın araç aramasında 10 kilo 500 gram skunk ele geçirildi - Son Dakika
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