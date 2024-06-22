Van Gölü'nde kaybolan şahıs aranıyor - Son Dakika
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Van Gölü'nde kaybolan şahıs aranıyor

Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne giren Ahmet Hilmi Hanalp kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları devam ediyor.

22.06.2024 09:59
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Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne girdikten sonra kaybolan şahıs, Rov ve Sonar cihazları ile aranıyor.

Serinlemek için arkadaşları ile Van Gölü'ne giren Ahmet Hilmi Hanalp suda kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma, Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri sevk edildi. Dünden bu yana çalışmalar su yüzeyi, su altı, Van Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait Rov (su altı görüntüleme cihazı) ve teknelerdeki Sonar cihazları ile devam ediyor. Çalışmalara Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan talep edilen Yanal Taramalı Sonar (YTS) cihazı da destek verecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait gece görüşlü termal kameralı Mobil Radar Aracı (MORAD) cihazıyla sabaha kadar göl üzerinde cisim taraması yaptı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van Gölü'nde kaybolan şahıs aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Gölü'nde kaybolan şahıs aranıyor - Son Dakika
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